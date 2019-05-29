В Деснянском районе Киева трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения, взорвали банкомат и, похитив кассеты с наличными, скрылись.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Деснянского управления полиции и столичного главка, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные. Правоохранители провели неотложные следственные действия: осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку: «Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается», - сообщил полицейский.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников.