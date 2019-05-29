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Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпуска в небо, они падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от 4 лет, капроновых лент – более 100 лет, сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднеств – школьных выпускных, концертов или свадеб. Но мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе», - написала она в Facebook.

Супрун отметила, что натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала. Уже довольно хорошо известно, насколько пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.  

Яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц.

«Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарики, оно может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода», - пояснила и.о. министра.

Остатки воздушных шариков, попавших в воду, очень похожие на медуз или других небольших морских созданий. Из-за этого их потребляют в пищу больше морские животные.

Птицы часто запутываются в лентах и ​​не могут больше летать. Кроме этого, они также потребляют остатки воздушных шариков в пищу. В одном из исследований было обнаружено, что воздушные шарики и их части являются ведущей причиной гибели морских птиц.

«Учитывая данные последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством», - отметила Супрун.

Активисты запустили флэш-моб #эковыпускной с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шаров. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды – посадить деревья или цветы или совместно найти другие альтернативы воздушным шарикам.

«Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события», - резюмировала и.о. министра.
ForUm

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