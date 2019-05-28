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Помощник Президента Украины Андрей Ермак 27 мая посетил с рабочей поездкой Закарпатскую область, которая пострадала от паводка.

В частности, он побывал в Воловецкой общеобразовательной школе, где погиб 11-летний Сергей Церуш, сообщили  ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Парень вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение. Трагедия произошла во время перерыва. Территория заведения не была отгорожена от реки забором. Ермак пообщался по расследованию ситуации с директором школы и начальником районного отдела полиции. Он также выразил убеждение, что ответить за произошедшее должны представители учебного заведения. Кроме этого, школу нужно огородить, чтобы избежать повторения трагедии.

«Это была халатность. Хотя мне попытались рассказать, что это несчастный случай», - заявил Ермак.

Он также добавил, что вскоре будет представлен новый главы облгосадминистрации.

Кроме этого, помощник Президента побывал в с. Котельница Воловецкого района, где из-за стихийного бедствия разрушен мост через реку Латорица, и в с. Большие Комяты Виноградовского района, где встретился с местными фермерами, чьи хозяйства подтопило.

Напомним, 23 мая президент Зеленский заявил, что готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.
ForUm

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