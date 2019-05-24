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В 08:40 24 мая одна из поисковых групп нашла тело мальчика, который вчера упал в реку Вича.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатья, место обнаружения находится в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в пгт Воловец.

Для поисков привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.

Напомним, 23 мая около 13:00 на ул. Карпатской в ​​пгт Воловец, недалеко от учебного заведения в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения
ForUm

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