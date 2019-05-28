Во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате осужденный за убийство сбежал из зала судебного заседания, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Резонансное убийство произошло в октябре 2015 года в Прилуцком районе. Обвиняемый на почве существующих неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта выстрелил в область головы потерпевшего из гладкоствольного охотничьего оружия.

В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался на месте происшествия.

В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, обвиняемый сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств виновности злоумышленника, и обвинительный акт был направлен в суд.

«В судебных заседаниях прокурорами региональной прокуратуры вина лица доказана в полном объеме, суду предоставлены основательные и бесспорные доказательства наличия умысла обвиняемого на убийство мужчины», - заявили в прокуратуре.

Поэтому приговором коллегии судей Деснянского районного суда Чернигова мужчина осужден за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) к 12 годам лишения свободы.

Виновник с такой позицией прокурора и суда не согласился, подав апелляционную жалобу.

Рассмотрение этой жалобы состоялось в Киевском апелляционном суде.

«Оценивая предоставленные доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный скрылся из зала судебного заседания. Апелляционным судом приговор коллегии судей Деснянского районного суда Чернигова оставлен в силе», - говорится в сообщении.

Почти 2 месяца мужчина скрывался от компетентных органов, однако усилиями правоохранителей 25 мая был задержан.

Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.