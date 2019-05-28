Команда президента Владимира Зеленского обнародовала видео его первого визита на Донбасс и позиции украинских бойцов в зоне ООС.
На опубликованном в Facebook видео показано, как Зеленский осматривает позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
Президент интересовался бытовыми условиями бойцов, в частности проверил ванную комнату. Также Зеленский общался с бойцами по качеству питания, обеспечению техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектованию подразделений.
«Владимир отметил необходимость улучшения обеспечения», - заявили в команде.
Зеленский побывал на передовой, в частности на посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.
Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
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