По результатам нынешней кампании декларирования, в Киеве 2941 человек указали в декларациях сумму дохода более миллиона гривен, это на 589 человек (25%) больше, чем в прошлом году.

Об этом в интервью Укринформу заявила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

«В общем, столичные миллионеры задекларировали 36 миллиардов 505 млн гривен, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налог на доходы физических лиц на сумму 1 млрд 93 млн гривен и более 270 млн гривен военного сбора», - сообщила Демченко.

Она отметила, что публичные люди также активно декларировали свои доходы.

«В наши сервисные центры приходили Дмитрий Монатик и Олег Винник, а в целом, столичная кампания декларирования 2019 видела декларации таких известных артистов как Потап, Константин Меладзе, ONUKA, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Анастасия Каменских, Тина Кароль и многих др. При нынешней кампании декларирования только представителей шоу-бизнеса мы насчитали 111, из которых 23 – народные артисты Украины», - рассказала чиновник.

Также достаточно активны спортсмены. Кстати, футболисты и работники «Динамо» Киев в этом году подали 95 деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали доход в более 170 млн гривен, отметила Демченко.

По ее словам, наибольшее количество миллионеров проживает в Печерском (614), Шевченковском (545) и Голосеевском (314) районах столицы.

«Есть интересные данные фискальной службы Киева: самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Соломенского района столицы, задекларировавший 8 млн гривен, а родители самого молодого декларанта - 3-летнего жителя Святошинского района – отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получение малышом наследия на сумму 64 тыс. гривен», - отметила глава столичной ГФС.