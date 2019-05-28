Премьер-министр Владимир Гройсман опроверг открытие дела Национальным антикоррупционным бюро по якобы факту злоупотребления Министерством образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьером образования, сообщают Українські Новини.
«Нет такого факта», - сказал премьер.
Гройсман подчеркнул, что считает свое образование «нормальным».
Ранее агентство сообщало, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Минобразования при внесении в Единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования Гройсманом.
Напомним, Гройсман считает, что высшее образование не должно быть обязательно у каждого.
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