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Премьер-министр Владимир Гройсман опроверг открытие дела Национальным антикоррупционным бюро по якобы факту злоупотребления Министерством образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьером образования, сообщают Українські Новини.

«Нет такого факта», - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что считает свое образование «нормальным».

Ранее агентство сообщало, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Минобразования при внесении в Единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования Гройсманом.

Напомним, Гройсман считает, что высшее образование не должно быть обязательно у каждого.
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