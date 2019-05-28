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На сегодня, 28 мая, пассажирам доступны билеты на 22 летние поезда, которые будут курсировать к популярным местам отдыха – морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве, Херсоне.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

«На сегодняшний день не наблюдается дефицит билетов. В наличии места во всех направлениях. Но Укрзализныця постоянно мониторит спрос и продолжает работу по назначению дополнительных поездов в популярных направлениях, а также «детских» поездов для перевозки групп детей», - говорится в сообщении.

Со списком и графиком курсирования летних поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
ForUm

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