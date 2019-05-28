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В Одессе правоохранители задержан мужчину, который 7 мая в Летнем театре облил нечистотами известную активистку Светлану Подпалую, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 мая в Одессе в Летнем театре облили нечистотами активистку Светлану Подпалую.
ForUm

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