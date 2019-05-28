В Одессе правоохранители задержан мужчину, который 7 мая в Летнем театре облил нечистотами известную активистку Светлану Подпалую, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
32-летнему одесситу объявили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 мая в Одессе в Летнем театре облили нечистотами активистку Светлану Подпалую.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время