В Одессе в Летнем театре облили нечистотами активистку Светлану Подпалую, сообщил советник начальника облполиции Руслан Форостяк.
«В Приморский отдел полиции поступила информация, что в районе Летнего театра активистку Светлана Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами. По данному факту начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины», - написал он в Facebook.
Напомним, 19 апреля в Летнем театре облили нечистотами народного депутата Мустафу Найема.
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