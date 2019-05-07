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В Одессе в Летнем театре облили нечистотами активистку Светлану Подпалую, сообщил советник начальника облполиции Руслан Форостяк.

«В Приморский отдел полиции поступила информация, что в районе Летнего театра активистку Светлана Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами. По данному факту начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины», - написал он в Facebook.

Напомним,  19 апреля в Летнем театре облили нечистотами народного депутата Мустафу Найема.
ForUm

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