Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ архимандрит Никита (Сторожук) записал официальное видеообращение к и.о. губернатора Черновицкой области Михаилу Павлюку.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook-страницу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Господин Михаил, к сожалению, вы не отвечаете на звонки и обещанная вами публично комиссия по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов канонической церкви в ПЦУ не начала действовать», – отметили в комментарии к обращению.

Там подчеркнули, что представители епархии, юристы, старосты, священники захваченных приходов и священники зарегистрированных приходов готовы работать над разрешением религиозного конфликта в регионе.

«Напоминаем вам, что до этого времени, а прошло уже несколько дней, не вышло ни одного распоряжения на счет создания комиссии по урегулированию этих сложных вопросов. Так что просим вас обратить на это внимание, и как можно скорее приступить к работе», – призвал архимандрит Никита Павлюка.

Он заранее поблагодарил чиновника, но напомнил, что верующие с 23 мая 2019 года ожидают создания комиссии и начала ее работы.