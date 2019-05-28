также в разделеРелигия
Митрополит Антоний (Паканич) - о главной причине проблем 6
На Херсонщине начала работу Всеукраинская молодежная конференция УПЦ 9
На Луганщине православные почтили память Старобельских святых 7
Ограбление храмов УПЦ: похищены шесть старинных икон на Черниговщине и зафиксирован акт вандализма на Киевщине 12
Суд обязал внести в ЕРДР данные о попытке выселения семьи священника из церковного дома на Волыни 8
Патриарх Кирилл обсудил с представителями Совета Европы «украинский вопрос» 15
Епископ УПЦ Виктор (Коцаба) рассказал, как Церковь относится к «гражданским бракам» 10
Звезды украинской эстрады и архиерейский хор выступят на детском фестивале под патронатом Киево-Печерской лавры 17
В Киеве проведут детский православный песенный фестиваль 7
В Почаевской лавре 9 июня начнется празднование 800-летия Свято-Духовского скита 11
Боянская чудотворная икона Божией Матери пробудет в Болгарии до 2 июня 8
Православные в Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских 13
Будущий священник завоевал серебро на чемпионате мира по гиревому спорту 8
Пантелеимонов монастырь на Афоне возобновляет прием паломников 14
РПЦ призвала Совет Европы проконтролировать соблюдение прав верующих в Украине 11
Информацию о нарушениях прав верующих УПЦ подали в профильную комиссию ООН 11
Церковь призвала православных и католиков нести ответственность за сохранение веры 8
В Страсбурге состоялся концерт хора Киевских духовных школ 12

Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ архимандрит Никита (Сторожук) записал официальное видеообращение к и.о. губернатора Черновицкой области Михаилу Павлюку.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook-страницу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Господин Михаил, к сожалению, вы не отвечаете на звонки и обещанная вами публично комиссия по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов канонической церкви в ПЦУ не начала действовать», – отметили в комментарии к обращению.

Там подчеркнули, что представители епархии, юристы, старосты, священники захваченных приходов и священники зарегистрированных приходов готовы работать над разрешением религиозного конфликта в регионе.

«Напоминаем вам, что до этого времени, а прошло уже несколько дней, не вышло ни одного распоряжения на счет создания комиссии по урегулированию этих сложных вопросов. Так что просим вас обратить на это внимание, и как можно скорее приступить к работе», – призвал архимандрит Никита Павлюка.

Он заранее поблагодарил чиновника, но напомнил, что верующие с 23 мая 2019 года ожидают создания комиссии и начала ее работы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги