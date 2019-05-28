В Венесуэле состоятся выборы в Национальную ассамблею. Об этом сообщается в Twitter президента страны Николаса Мадуро, передает Укринформ.

«Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации», — заявил Мадуро.

Проведение выборов планируется в ближайшее время.

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.