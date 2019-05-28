В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус.
В ходе нападения два человека погибли, 16 человек получили ранения. Полиция сообщила о гибели одной девочки, сообщает BBC.
Подозреваемый, по сообщениям, нанес себе удар ножом в горло и затем скончался, уже находясь под арестом.
Мотив нападения неизвестен.
По информации японской телерадиокомпании Эн-эйч-кей, полиция обнаружила два ножа на месте происшествия.
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