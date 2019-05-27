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В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки, сообщает посольство Украины в Польше.

Отмечается, что 25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах.

В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве.
ForUm

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