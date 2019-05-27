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Лидер «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский будет убит, если предаст тех, кто погиб во время Революции достоинства и войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю».

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые в Революции и на войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», - заявил Ярош.

Как ранее сообщал ForUm, Зеленский заявил, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост Главы государства, если это приблизит мир на Донбассе.
ForUm

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