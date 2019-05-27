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Закарпатская областная государственная администрация обращается в Министерство обороны Украины с просьбой рассмотреть возможность отсрочки от призыва на срочную службу юношей из подтопленных паводком районов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОГА.

«Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденные хозяйство, - объясняет такое решение и.о. председателя ОГА Ярослав Галас. - Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и т.д., поэтому пострадавшим гражданам придется рассчитывать в основном на себя. А значит, им необходима помощь всех родных».

Он отметил, что по законодательству, солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны.

После ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу может быть продлен.

Напомним, по данным ГосЧС, ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться. 
ForUm

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