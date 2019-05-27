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Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство и прогулы.

Об этом сообщил представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте, сообщает Укринформ.

«Вопрос ответственности за кнопкодавство не прописан. Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - по вопросу ответственности за кнопкодавство, за депутатские прогулы, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов из законопроектом, за который он голосует», - сказал Стефанчук.

По его словам, цель президентской команды заключается в том, чтобы привести европейские нормы и стандарты парламентаризма в Украину.

«Если этого не будет, мы и дальше будем жить на основании каких-то договоренностей, непонятных и подковерных. Мы этого не хотим и мы будем исповедовать совершенно другой подход к формированию политики», - добавил Стефанчук.

 
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