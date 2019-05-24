НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня 2019 года понизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 7,6-7,9% по сравнению с ценами на май, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 803,00 - 6 423,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Напомним, с 1 мая Нафтогаз повысил на 5,2-11,5% цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования