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Множество зрителей собрало выступление хора Киевской духовной академии и семинарии, которое состоялось в здании католического кафедрального собора Страсбурга 26 мая.

Фото: mospat.ru

Концерт посетили Патриарх Кирилл с сопровождающей его делегацией и католический архиепископ Страсбурга Люк Равель, сообщает patriarchia.ru.

В этот день состоялось освящение ставропигиального храма Всех святых.

«Нынешний мой визит в Страсбург имеет, я полагаю, важное значение, и не только в связи с теми целями, которые мы перед собой ставили, задачами которые мы решали здесь, но  в контексте нашей с Вами встречи и братской беседы, которая только что состоялась.

Я уже имел возможность выразить Вам благодарность за поддержку строительства православного храма здесь, в Страсбурге, и сейчас в присутствии Вашей паствы хотел бы вновь поблагодарить Вас, это строительство было окружено доброжелательным вниманием жителей Страсбурга, многие из которых являются Вашей паствой», - сказал Патриарх Кирилл архиепископу Люку Равелю.

Он подчеркнул: «Считаю очень важным, когда современный человек имеет потребность в храме, потому что ценности современной цивилизации лежат совершенно в иной плоскости, далекой от духовного измерения. Когда мы строим храмы, когда собираемся в храмах в таком множестве, как сейчас, мы свидетельствуем о нашей принадлежности к христианской вере. Мы настаиваем на непреходящем значении христианских ценностей, выражаем готовность защищать эти ценности, поддерживать их и в этих ценностях воспитывать наших детей».

Отметив, что продолжается сорокадневное празднование Пасхи Христовой, Патриарх подарил архиепископу Страсбурга искусно украшенное пасхальное яйцо и обратился ко всем присутствующим с приветствием: «Христос Воскресе!».

Архиепископ Люк Равель передал в дар частицу мощей западноевропейской святой VII-VIII веков преподобной Одилии Эльзасской. Вручая ковчег с мощами Патриарху Кириллу, он рассказал о подвиге этой почитаемой и православными, и католиками святой покровительницы Эльзаса.

Далее прозвучало выступление хора Киевских духовных школ под управлением архимандрита Леонтия (Тупыкало). Основную часть программы концерта, состоявшегося в стенах древнего кафедрального собора Страсбурга, составили православные богослужебные песнопения.
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