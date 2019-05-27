24 мая в результате оперативной информации сотрудники департамента экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» проверили беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. В результате осмотра трех вагонов, в двух из них найдено 6860 пачек сигарет, сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Блоки сигарет были спрятаны под потолком вагонов, где должны были находиться утепляющие материалы. Беспересадочные вагоны, которые проверялись, были заменены другими, которые по графику в составе поезда № 749 отправились по маршруту Киев – Вроцлав», - написал он в Facebook.

На место проверки вызвали правоохранительные органы. На проводников поезда составлены административные протоколы, найденный подакцизный товар изъят правоохранителями. Цена подобного «утепления вагонов» могла составить в Польше около 20 тыс. евро, в Германии почти 40 тыс. евро.