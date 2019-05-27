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Местами с самым грязным воздухом в Киеве в апреле стали Демеевская площадь и проспект Победы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 16 постах города.

Для определения загрязненности воздуха в Киеве за месяц было отобрано и проанализировано 6670 проб. Определялось 20 загрязняющих примесей, из них основные - взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота.

В апреле уровень загрязнения атмосферного воздуха по ИЗА в целом по городу характеризовался как высокий.

В пространственном распределении наиболее загрязненными в апреле были площади Демеевская и Победы и проспект Победы (возле метро Святошин). Высоким уровнем загрязнения характеризовались также районы улиц Каунасской, Семена Скляренко, Бессарабской площади, улиц Академика Стражеско, Александра Довженко (возле метро Шулявка), Оболонского проспекта и бульвара Леси Украинки.

Повышенный уровень загрязнения воздуха фиксировался на Гидропарке (район возле моста метро и автомагистрали), улицах Инженер Бородина (район ДВРЗ) и Попудренко.

Низким загрязнением воздуха характеризовался проспект Науки (наряду с метеоплощадками обсерватории).

По сравнению с мартом 2019 уровень загрязнения воздуха в Киеве несколько повысился за счет небольшого роста содержания диоксида и оксида азота и фенола.

По сравнению с апрелем 2018 общий уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился. Отмечено значительное снижение содержания формальдегида, некоторое снижение - оксида углерода, хлористого и фтористого водорода. Наряду с этим в воздухе зафиксирован значительный рост содержания диоксида серы.

 
ForUm

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