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На форуме заслушали 11 докладов о жизни и наследии святителя Луки.

Фото: УПЦ

23 мая 2019 года в Одессе состоялась ХХ Юбилейная научно-практическая конференция «Чтения в память святого Луки Крымского. "Жизнь. Деятельность. Творчество. Наука и религия"», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии УПЦ.

Организаторы форума – община храма в честь святителя Луки Крымского и святой мученицы Валентины в Одессе, Одесский национальный медицинский университет, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени акад. В.П. Филатова НАМН Украины», КУ «Городская клиническая больница № 3 имени профессора Л.И. Алейниковой» и КУ «Городская больница № 5».

Перед началом работы конференции настоятель храма в честь святителя Луки протоиерей Иоанн Полещук совершил молебен с чтением молитвы святому Луке, после которого участники мероприятия смогли ознакомиться с 11 докладами и обсудить их.

Участников конференции ознакомили с основными вехами жизни и творчества известного святого архиерея-хирурга святителя Луки, также была сделана попытка современного осмысления научного и религиозно-философского наследия святого.

«Отрадно, что на конференции в большом количестве присутствовала студенческая молодежь. Это, конечно же, не случайно: идеи святителя Луки, бывшие необычайно значимыми в его время, поразительным образом только прибавляют в своей актуальности в наши непростые годы», – прокомментировали событие организаторы.
ForUm

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