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26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток». Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Гнутово – с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе села Чермалык – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта зайцев в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север».

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника подразделения ООС дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

 
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