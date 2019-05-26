В Луганской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Сорокино, который проходил службу на должности солдата ремонтной роты одной из бригад пророссийских боевиков «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказали, что мужчина на территории завода «АЗЧ» в городе Сорокино, где находилась военная техника подразделения боевиков, выполнял ремонтные работы.

«Меньше чем за год мужчина решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров», - сообщили правоохранители.

В данное время бывшего боевика передали в СБУ для проведения дальнейших проверок, а также принятие решения согласного действующего законодательства.

Напомним, ранее Хомчак прокомментировал скандал с «опросом военных» по переговорам с боевиками.