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Над территорией Австралии в течение нескольких дней пролетели два крупных метеорита. Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света, сообщает Naked Science в вовскресенье 26 мая.

Так, первый метеорит пролетел над севером континента 20 мая. Многие жители заметили в небе вспышку. Установленные на фонарных столбах видеорегистраторы также сняли падение, которое сопровождалось вспышкой яркого света. Метеорит заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга.

Второй крупный метеорит пролетел в небе над Австралией спустя два дня после первого – 22 мая. По словам австралийского астронома Дэвида Финли, этот объект был в диаметре примерно как внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, а весил от 20 до 40 тонн. Он летел со скоростью 40 тысяч километров в час, а мощность его взрыва при столкновении с землей составила бы 1,6 килотонны в тротиловом эквиваленте.

К счастью, оба небесных тела разорвались в воздухе, а их обломки упали в воды океана. Второй объект, пролетевший в небе над Австралией 22 мая, упал всего в 400 километрах от крупного города – Аделаиды.
ForUm

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