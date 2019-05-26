С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию со стороны противника. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украина полковник Александр Мотузяник.

«Под вражеский огонь сегодня утром попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Гнутово. Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огонь противником велся по направлению н.п. Верхньошироковское» - сообщил Мотузяник.

Он отметил, по предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

Напомним, 25 мая боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.