В странах-членах Евросоюза начался последний этап выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.
Отмечается, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Правом голоса обладают более 420 млн человек.
Первые результаты относительно состава Европарламента можно ожидать сегодня после 21:00 по Киеву.
Как известно, евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.
Напомним, в четверг, 23 мая, в странах ЕС начались выборы в Европейский парламент. Первыми проголосовали жители Великобритании и Нидерландах. В пятницу голосовали в Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, Мальте и в Словакии.
К слову, НАТО помогает Европейскому союзу (ЕС) бороться с кибератаками во время выборов в Европейский парламент.
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