также в разделеМир
Сегодня последний этап выборов в Европарламент 13
В Перу произошло разрушительное землетрясение 29
Уже семь кандидатов готовы бороться за пост премьера в Великобритании 20
В Литве проходит второй тур президентских выборов 47
Трамп обжалует блокирующее решение суда по строительству стены с Мексикой 13
Иран пригрозил потопить американские авианосцы 213
Взрыв в Таиланде: количество пострадавших возросло до 130 37
Макрон обещает восстановить Нотр-Дам за пять лет 12
Болтон: КНДР испытаниями ракет нарушает резолюцию ООН 21
Суд в США заблокировал строительство стены с Мексикой 68
Посол РФ в Венесуэле объяснил наличие российских войск в стране 155
НАТО меняет военную стратегию из-за РФ 53
Президент ПАСЕ просит депутатов рассмотреть возвращение в Ассамблею РФ 119
Мэй объявила об отставке 42
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками для глобального интернета 80
Мэй передумала выносить на голосование соглашение о Brexit 36
Германия против санкций в отношении «Северного потока – 2» 31
Лидер Палаты общин подала в отставку из-за Brexit 20

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Европейскому союзу (ЕС) бороться с кибератаками во время выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, накануне выборов в Европарламент эксперты НАТО обсудили с представителями ЕС соответствующие меры защиты от киберугроз во время голосования.

«Экспертная группа НАТО несколько недель назад встретилась со специалистами ЕС, чтобы обсудить конкретные меры по противодействию киберугрозам и дезинформации накануне выборов в Европарламент» - рассказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и ЕС в режиме реального времени осуществляют обмен информацией о вредоносных программах и кибератаках. Он добавил, что альянсу удалось не допустить распространение присутствия в интернете террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, глава НАТО заявил, что Российская Федерация «целенаправленно вмешивается в жизнь демократических стран, распространяя неправдивую информацию и совершая кибератаки».

«Это, прежде всего, происходит во время выборов», - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в странах Европейского союза начались выборы в Европейский парламент. В четверг, 23 мая, выборы начались в Британии и Нидерландах. В пятницу голосование прошло для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, Мальте и в Словакии. В других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

Также, НАТО меняет военную стратегию из-за РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3770 грн.
17
Теги