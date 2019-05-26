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В последние майские выходные, которые в этом году выпали на 25-26 мая, Киев отмечает День города. Украинской столице исполняется 1537 лет.

Ко дню рождения города Киев готовит для горожан и гостей развлекательные мероприятия и интересные события.

Впервые его отмечали в конце мая 1982 года, и он был приурочен к празднованию 1500-летия украинской столицы. Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году.

В дни празднования проходят традиционные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция «Пробег под каштанами».

Изюминкой праздника станет концерт легендарной группы «Space» Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины.

По словам лидера группы Дидье Маруани, концерт продлится около 1,5 часа, гости увидят большое современное лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты. Группа будет выполнять как старые и известные хиты, так и совсем новые произведения.

В программу также вошли два проекта - победители Общественного бюджета: международный фестиваль детско-юношеского творчества «Солнечный каштанчик» и фестиваль «Radioday free open air».
ForUm

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