также в разделеОбщество
Полиция проведет служебную проверку по факту задержания в Ровно 10
Спасатели отчитались о ситуации с наводнением 9
Моряки с задержанного в Египте танкера завтра прибудут в Одессу 11
Чиновника поймали на многотысячной взятке в Ровенской области 19
В Украине новое штормовое предупреждение 42
Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием 34
На Ровенской АЭС отключили один энергоблок 26
Охрана Kadorr Group объявила охоту на одесского активиста Домбровского 85
Сегодня по всей территории Украины прогнозируются дожди 36
Луценко назвал количество приговоров коррупционерам 33
24 мая. Картина дня 32
Хомчак рассказал, как вышел из-под Иловайска 295
Первые слушания в Гааге об агрессии РФ на морях начнутся в июне 30
Священникам ПЦУ запретили баллотироваться в нардепы 19
Нацгвардейцу Маркиву грозит 17 лет лишения свободы 115
Зеленский скорбит в связи с гибелью людей из-за паводка в Карпатах 39
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, дали 3,5 года тюрьмы 29
В ГПУ объяснили, почему освободили Заману 39

В воскресенье, 26 мая 2019, на реках западных областей Украины ожидается поднятие уровня воды. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, на 0,1 - 0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2 - 0,8 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений. В ряде сел Волынской и Ровенской области возможно затопление дорог местного значения.

Также, подъем уровня воды ожидается на р. Тиса возле Чопа. Прогнозируется подъем воды на 1140-1190 см с удержанием воды в поймах.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что ситуация с паводками в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3770 грн.
19
Теги