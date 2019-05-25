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Ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 25 мая, передает пресс-служба правительства.

Стороны обсудили координацию действий подразделений ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и других служб, которые могут быть задействованы в преодолении последствий стихийного бедствия на западе Украины.

 

«Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизнь людей, которые отняла стихия. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей», - подчеркнул вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Относительно необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий он сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо-запрос о поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации (в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный). По словам Зубко, правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение по областям.

По результатам заседания оперативного штаба председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Кроме того, председателям Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областным государственным администрациям поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках; обеспечить координацию действий на местах по ликвидации последствий паводка.
ForUm

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