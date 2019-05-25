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В Черкасской области в ночь на субботу, 25 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Авария произошла на трассе под Корсунь-Шевченковским.

Водителя одного из автомобилей срочно госпитализировали в Корсунская центральную районную больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии.

Ребенка двух лет, после оказания первой медицинской помощи, оперативно транспортировали в Черкасскую областную детскую больницу.
ForUm

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