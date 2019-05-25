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На Донбассе с начала суток сохраняется режим соблюдения «тишины».

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций защитников Украины не зафиксировано», - отметил он.

Гуцуляк также уточнил информацию о потерях Украины на Донбассе за минувшие сутки. В частности, по его словам, в результате вражеских обстрелов погиб один боец ВСУ 1986 г. н. Кроме этого, был ранен один украинский военный, которого эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное.

По данным разведки, в районе проведения операции ОС в течение минувших суток одного оккупанта уничтожили, еще трое — ранены.

В пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. ф
ForUm

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