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Для Левобережья и запада Украины выпустили штормовое предупреждение на воскресенье, 26 мая, - о грозах. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине 25 мая грозовые, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

26 мая на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня будут кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м / с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м / с, в отдельных районах град. Температура в западных областях ночью до +12, днем +22; на остальной территории ночью до +17, днем до +25.

Также напомним, в Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.
ForUm

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