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В субботу, 25 мая, по всей территории Украины прогнозируются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди будут сопровождаться сильными порывами ветра от 5−10 м/с.

Температура воздуха в западных областях составит от +19 до +21 градусов, на севере — +22 до +24, на востоке — +22 до +25, на юге — +21 до +24, в центре Украины — +21 до +25.

В столице пройдут дожди с ветром, температура воздуха днем — +22 до +24 градусов.
ForUm

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