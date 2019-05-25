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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, а также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters.

Болтон отметил, что резолюция ООН запрещает запуск любых баллистических ракет, а испытания в Северной Кореи включали данный тип ракет малой дальности.

«Нет никаких сомнений, что это было нарушением», - добавил советник президента США.

Он заявил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для переговоров с режимом КНДР, но они не верны к своей позиции, которая была изложена на последнем саммите между двумя странами в Ханое.

«Трамп открыл дверь для Ким Чен Ына. Следующий шаг, чтобы Ким прошел через нее», - сказал Болтон.

Также он призвал лидера Северной Кореи согласиться на встречу с премьер-министром Японии Синдо Абэ, что, по мнению Болтона, сможет помочь возобновить диалог по северокорейским программам вооружений.

Напомним, что КНДР не возобновит переговоры со США по ядерному разоружению. Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению.
ForUm

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