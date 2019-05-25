В Луганской области за сутки открыли два уголовных производств по факту подкупа избирателей. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, речь идет о раздаче жителям Луганщины мешков с сахаром.

«Официально начался избирательный процесс досрочных парламентских выборов. За вчера поступило два обращения, которые касались раздачи сахара одним из кандидатов. Эти заявления зарегистрированы. Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 160 УК, то есть подкуп избирателей. Проводится проверка относительно возможного подкупа избирателей и следственные действия», - сообщила Погукай.

Ранее сообщалось, что во всех городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов.