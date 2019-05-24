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Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа (LPG) Казахстана в Украину приостановлены, сообщил коммерческий директор АО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.

« Компания «Тенгизшевройл» не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ», - написал он в Facebook.

По мнению чиновника, вероятно, другие казахстанские поставщики тоже не смогут осуществить поставки на украинский рынок уже с июня.

«Выпадающий объем составляет примерно 20% от всего рынка. Возможно, что это приведет к росту цен на оптовом рынке и на потолке (цен - ред.) в течение следующей декады», - добавил Федоренко.

По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2018 году Тенгизшевройл поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составляет 15,8% от общего объема импорта.  
ForUm

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