Представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске провели встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников и вовлеченные в работу группы эксперты. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, экс-представитель Украины Ирина Геращенко.

«Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другой проблематике. Если наша информация и эта «институциональная память» поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы – это будет важно», - написала она в Facebook.

Геращенко надеется, что в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп».

Напомним, 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.