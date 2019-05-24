также в разделеРелигия
Возле Софии Киевской сторонники Филарета устроили пикет с плакатами 9
В Киево-Печерской лавре отмечают день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 31
На Закарпатье в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре множество паломников отмечают день памяти небесных покровителей 4
На Киевщине появился новый памятник святителю Николаю чудотворцу 9
В Кировоградской области неизвестные осквернили храм УПЦ 8
Филарет рассказал, как его обманули Порошенко и Епифаний 16
В Церкви считают, что современному миру нужна литература, которая «примиряет» 7
На Волыни община захваченного храма УПЦ отметила престольный праздник в церковном доме 14
В Херсоне дети создали рекламу в поддержку традиционных семейных ценностей 16
Верующие Буковины требуют от местных властей отменить принудительный перевод парафий УПЦ в ПЦУ 36
В РПЦ назвали фейком новость о признании ПЦУ Болгарской Церковью 12
Во Франковске представители Мониторинговой миссии ОБСЕ обсудили с духовенством УПЦ вопросы религиозной свободы в регионе 10
Украинцы пишут в Facebook, как Зеленскому вернуть в Украину межконфессиональный мир 17
Церковь издала сборник молитв на случай бедствий и при нападении врагов 13
Победивший на международном фестивале хор Киевской духовной академии даст концерт в Киеве 7
Драбинко подал в суд на Митрополита Онуфрия 24
Старинные богослужебные книги пополнили фонд музея Киевской духовной академии 5
В Черновцах тысячи верующих УПЦ вышли на крестный ход и молитвенное стояние у стен обладминистрации 136

Представители одиннадцати Поместных Православных Церквей (из пятнадцати существующих, - ред.) прибыли к Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу в Москву.

Фото: ShutterStock

Как сообщается на сайте patriarchia.ru, сегодня, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Патриарх Кирилл отмечает тезоименитство (День ангела, - ред.).

Поздравить Патриарха Кирилла с Днем ангела прибыли: митрополит Киринский Афанасий, представитель Патриарха Александрийского и всея Африки при Патриархе Московском и всея Руси; митрополит Нью-Йоркский и всей Северной Америки Иосиф, глава Антиохийской архиепископии в Северной Америке; митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя (Кипрская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии; протоиерей Михаил Дудич (Польская Православная Церковь); протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке; протоиерей Кахабер Гоготишвили (Грузинская Православная Церковь), клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в Малых Грузинах Москвы; протоиерей Томас Зейн (Антиохийская Православная Церковь); священник Николай Белчер (Антиохийская Православная Церковь).

В алтаре молились член Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Кириакопольский Христофор и представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис).

На сайте patriarchia.ru не указаны представители таких Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Элладской, Албанской, Румынской.

Украинскую Православную Церковь представлял управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

За богослужением были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов и особые прошения о тезоименитом Патриархе Кирилле.

Предстоятель Русской Православной Церкви помолился о мире в Украине, и совершил славление и молитву святым Кириллу и Мефодию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2783 грн.
8
Теги