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Президент Украины Владимир Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение.

«Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям», - сказал Зеленский.

Также он выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и пропал. Его тело нашли в Калуше, в реке Млинивка.

Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончаруком и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.
ForUm

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