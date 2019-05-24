Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в четверг, 23 мая, исполняющему обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Уж, Тиса и Боржава с количеством подтопленных дворов и сельхозугодий, разрушенных береговых и объектов инфраструктуры, возможными человеческими жертвами (несчастный случай с 11-летним школьником в Воловце, который упал в реку и пока не найден). А также сообщил о заседании оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором даны поручения районным государственным администрациям, органам местного самоуправления, областным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водных ресурсов реки Тиса, Национальной полиции, Службы автомобильных дорог по порядку действий при паводка.

«Более полная картина по разрушительным последствиям стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссии по районам проведут «инвентаризацию» и оценят нанесенный ущерб, - сообщает Галас. - Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться в Кабинет Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды». Президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.