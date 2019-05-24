Священникам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты. Такое решение было принято Синодом ПЦУ, говорится в заявлении по итогам заседания.

«Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу», - отмечается в нем.

Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

Напомним, сегодня, 24 мая на территории Национального заповедника «София Киевская» проходил синод Православной церкви Украины.

После заседания синода митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря 2018 года не подписал управление уставом, который приняли во время Объединительного собора.

Члены Синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания. «Все были единодушны, кроме патриарха Филарета», - сказал Епифаний.