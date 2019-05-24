также в разделеОбщество
24 мая. Картина дня 7
Хомчак рассказал, как вышел из-под Иловайска 27
Первые слушания в Гааге об агрессии РФ на морях начнутся в июне 10
Нацгвардейцу Маркиву грозит 17 лет лишения свободы 81
Зеленский скорбит в связи с гибелью людей из-за паводка в Карпатах 25
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, дали 3,5 года тюрьмы 15
В ГПУ объяснили, почему освободили Заману 16
Хомчак: РФ готовилась забрать Крым с момента обретения Украиной независимости 28
Из ОРЛО в Украину забрали еще 60 заключенных 13
Хомчак не видит военного варианта освобождения Донбасса 48
Синод ПЦУ поддержал Епифания. Филарет – против 106
Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир 30
Луценко: ГПУ не выдавала подозрений по делу Приватбанка 18
ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда 78
Зеленский готов лететь в зону бедствия на Закарпатье 40
Суд освободил Заману из-под стражи 56
Активисты сорвали заседание исполкома Львовского горсовета 21
Епифаний: Филарет отказался подписать устав ПЦУ 91

Священникам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты. Такое решение было принято Синодом ПЦУ, говорится в заявлении по итогам заседания. 

«Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу», - отмечается в нем.

Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

Напомним, сегодня, 24 мая на территории Национального заповедника «София Киевская» проходил синод Православной церкви Украины.

После заседания синода митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря 2018 года не подписал управление уставом, который приняли во время Объединительного собора.

Члены Синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания.   «Все были единодушны, кроме патриарха Филарета», - сказал Епифаний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2630 грн.
13
Теги