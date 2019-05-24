За минувшие сутки, 23 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов;
возле села Павлополь - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Опытное - со станковых противотанковых гранатометов;
дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:
у населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;
вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время