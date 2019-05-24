За минувшие сутки, 23 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов;

возле села Павлополь - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Опытное - со станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

у населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;

вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.