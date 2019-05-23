Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского Союза, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.

«С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства», - написала она в Twitter, приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.

Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с Brexit.

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по Brexit.

На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по Brexit.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.