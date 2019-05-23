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В Киеве продолжают поступать сообщения о заминировании –  теперь цинично «минируют» больницы, сообщает пресс-служба МВД.

В правоохранительных органах существует определенная специфика расследования таких производств.

Злоумышленники сообщают о «заминировании» не только по телефону, но и по электронной почте. Такие случаи сложнее отследить, но полиция все равно это делает.

Каждое сообщение проверяется, но проблемой этих преступлений остается то, что трудно подсчитывать убытки. Очень часто это даже проблема для предприятий, которые становятся объектом преступления.

За подобные уголовные преступления, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно - нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.
ForUm

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