Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента. В частности, и на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ, и по обращениям предпринимателей.

Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики.

Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

«Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общество, а не на собственный карман. И, отмечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах», - заявил Кличко.