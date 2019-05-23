В Харькове у здания мэрии подожгли авто директора Департамента коммунального хозяйства Алексея Богача, сообщает UA:Харьков.

Volkswagen Touareg был запаркован на площади Конституции - на противоположной стороне улицы от центрального входа в харьковскую мэрию. Сообщение о возгорании спасатели получили в 18:11. Пылал моторный отсек авто. В 18:40 пожар был ликвидирован, рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины Игорь Лупандин.

Авто принадлежит Алексею Богачу, директору городского Департамента коммунального хозяйства. Предварительня версия возгорания - поджог, сообщили источники в правоохранительных органах.

Сам Алексей Богач на вопрос журналистов, действительно ли авто принадлежит ему ответил: «Давайте я не буду комментировать это».

Пресс-секретарь отдела коммуникаций Нацполиции Харьковщины Оксана Калмыкова факт пожара подтвердила.