Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус во время визита в Администрацию Президента обсуждал экономические перспективы страны и ситуацию с правительством.

Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого могли назначить, что касается экономики», - сказал он, добавив, что есть много вариантов.

Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, что он «мог бы быть полезен для президента и страны», однако они требуют обдумывания, передает Украинская правда.

«В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И, во-вторых, в парламенте, Верховной Раде», - подчеркнул он.

«Потому, что остается в пользу государства - это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать», - добавил Абромавичус

Напомним, в 2014 году Абромавичуса пригласил в команду президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции «Солидарность» с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.

В феврале 2016 министр заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.

Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичуса и Пасишника. «Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали», - написал Пасишник Абромавичусу.

В 2019 Абромавичус работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника и эксперта.